Минприроды подаст иск из-за вырубки нацпарка "Лосиный остров", объясненной реновацией

Вид на Нацпарк "Лосиный остров" Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды РФ готовит исковое заявление против АО "Внешстройимпорт" в связи с вырубкой деревьев на территории национального парка "Лосиный остров" под строительство жилого комплекса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что факт нарушения зафиксирован, составлен протокол.

Вырубка ведется в охранной зоне национального парка "Лосиный остров", в непосредственной близости к границе парка (150 метров) по адресу Открытое ш, вл. 30.

В министерстве отметили, что в районе работ размещена информация: "начато строительство многоквартирного комплекса жилых домов, застройщик - Московский фонд реновации жилой застройки, генподрядчик АО "Внешстройимпорт".

"Данная хозяйственная деятельность не проходила согласования в Минприроды России. Примем все меры в соответствии с действующим законодательством", - добавил представитель ведомства.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии обратилось в Генпрокуратуру по факту незаконного строительства в охранной зоне национального парка "Лосиный остров".