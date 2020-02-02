В Новосибирске задержали организатора мероприятия в кафе, где обрушилась крыша

На месте обрушения кровли кафе в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске задержали мужчину, организовавшего мероприятие в кафе, где обрушилась крыша, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она рассказала "Интерфаксу" в воскресенье, что в настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в пристройке к зданию в Новосибирске, где проводилась вечеринка, один человек погиб и еще четверо пострадали. До прибытия спасателей из кафе (ночного клуба) самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Площадь обрушения составила 240 кв. м.

Здание находится на балансе ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, которому было передано Сибирским отделением РАН в конце года. На момент обрушения официальных арендаторов у здания не было, хотя ранее там действовало кафе.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дело будет расследовать центральный аппарат СКР.