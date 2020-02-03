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Полицейский сбил двух пешеходов в Марий Эл

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Звениговском районе Марий Эл, в результате которой погиб пешеход, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По информации полиции, утром в понедельник у села Красный Яр автомобиль ВАЗ-2190, которым управлял сотрудник ОМВД России по Звениговскому району, сбил двух пешеходов.

Как отмечается, в результате ДТП один из них погиб, другой с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Ведомство назначило служебную проверку.

Между тем, республиканское СУ СКР уточняет, что за рулем находился 37-летний начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Звениговскому району.

По версии следствия, он ехал на служебной машине и при обгоне трактора не справился с управлением. В результате машина насмерть сбила рабочего, расчищавшего снег на остановке.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Марий Эл МВД

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