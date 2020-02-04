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Учебник, вызвавший недовольство крымских татар, вернули в школу с вырезанными страницами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В школы Крыма вернули учебники для десятого класса по истории региона, в которых глава о роли крымских татар в Великой Отечественной войне вызвала недовольство и критику. Эти страницы из книг просто вырезали, сообщил замминистра образования Крыма Айдер Аблятипов.

"Учебник некоторое время не использовался. А после того, как страницы, которые вызвали определенную напряженность, были изъяты, они снова используются", - сказал он.

Учебник не переиздавали, поскольку он соответствует нормативным актам, добавил чиновник.

В феврале 2019 года совет крымских татар попросил главу Крыма Сергея Аксенова изъять из школ и публичных библиотек это пособие, поскольку в нем крымские татары представлены как коллаборационисты. В мая правительство региона решило изъять из учебников эту главу, чтобы не допустить межнационального конфликта.

В мае 2019 года власти Крыма приняли решение изъять главу из учебного пособия "с целью предотвращения конфликта на межнациональной почве".

Издательство "Просвещение" выпустило это пособие в 2018 году. В федеральном перечне учебников его нет. Среди авторов и экспертов научно-редакционного совета пособия крымские ученые и политики. Координатором проекта указан Айдер Аблятипов.

Крым Айдер Аблятипов Сергей Аксенов Совет крымских татар

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