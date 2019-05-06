Из учебника по истории Крыма уберут главу, оскорбившую крымских татар

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти Крыма пообещали изъять из школьного учебника по истории главу о роли крымских татар в Великой отечественной войне, которая вызвала волну критики на полуострове.

"Решение принято с целью предотвращения конфликта на межнациональной почве. Указанная глава - о коллаборационизме - будет изъята из учебника. К началу учебного года эта работа будет проведена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма в понедельник.

Изъять спорные страницы с "некорректной" информацией ранее предложила группа экспертов, которую создали для изучения вызвавшего критику учебника.

В середине февраля совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие "История Крыма для 10-х классов". Совет возмутило то, что крымские татары в нем представлены как коллаборационисты, активно сотрудничавшие с германскими оккупационными войсками.

Учебное пособие было выпущено издательством "Просвещение" в 2018 году. В числе авторов и экспертов научно-редакционного совета - крымские ученые и политики. Координатором проекта указан заместитель министра образования, науки и молодежи республики Айдер Аблятипов.

При этом, по данным министерства просвещения России, вызвавшее нарекания пособие отсутствует в федеральном перечне учебников.