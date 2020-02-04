Дума отклонила проект об обязательном приеме карты "Мир" в интернет-магазинах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник отклонила депутатский законопроект, обязывающий предпринимателей, которые продают свои товары и услуги через интернет, принимать к оплате национальные платежные инструменты вне зависимости от объема их выручки.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2017 года членами думского комитета по финансовому рынку. Позже к документу присоединились еще 20 депутатов от фракции "Единая Россия".

Статью 16.1 закона о защите прав потребителей, в которой прописываются формы и порядок оплаты при продаже товаров, предлагалось дополнить абзацем. В нем говорилось, что продавцы и исполнители, реализующие товары (работы, услуги) с использованием интернета, вне зависимости от объема выручки будут обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов в рамках "Национальной системы платежных карт".

В настоящее время карту "Мир" обязаны принимать компании, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей. Освобождены от использования карт компании с годовой выручкой менее 5 млн рублей или если точка оплаты товаров находится в месте, где нет интернета.

Законопроект получил отрицательное заключение правительства РФ.

При этом сейчас на рассмотрении Госдумы находится другой законопроект, который в декабре 2019 года внесло правительство. Он обязывает все работающие в РФ сайты-агрегаторы принимать карты "Мир". Также, согласно законопроекту, объем годовой выручки, при которой как владельцы агрегаторов, так и другие продавцы должны будут использовать карты "Мир", поэтапно снижается. Сейчас это 40 млн руб., с 1 сентября 2020 г. этот порог планируется снизить до 30 млн руб., с 1 января 2021 г. - до 20 млн руб.

"Национальная система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 г. после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 г. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".