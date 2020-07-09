Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Национальная система платежных карт" (НСПК), оператор платежной системы "Мир", вошла в число крупнейших российских рекламодателей и в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,367 млрд рублей, следует из ее отчетности.

В 2018 году на аналалогичные цели НСПК потратила 1,594 млрд рублей.

В пресс-службе НСПК отказались комментировать динамику рекламных расходов компании.

По данным отраслевого портала Sostav.ru, в 2019 году крупнейшим рекламодателем России была компания Pepsico с затратами 4,97 млрд рублей.

Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является Тинькофф банк с бюджетом за 2019 год в размере 2,7 млрд рублей. По подсчетам Sostav.ru, Сбербанк России в 2019 году потратил на рекламные размещения 2,48 млрд рублей.

В то же время составители рейтинга указывают, что учитывались размещения рекламы в медиаканалах, речь идет о телевидении, интернете, наружной рекламе и рекламе в прессе и на радио. НСПК же в своем отчете указывает совокупные расходы на рекламу, маркетинг и PR. С марта 2018 года платежная система "Мир" является официальным спонсором сборной России по футболу. Размер контракта с Российским футбольным союзом не раскрывался.

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором платежной системы "Мир" с одноименными картами, была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и Mastercard, подчинившись требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года.

Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".