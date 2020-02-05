Новое дело против бывшего замглавкома Внутренних войск МВД направлено в суд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело в отношении уже осужденного бывшего заместителя главкома Внутренних войск (ВВ) МВД РФ Вячеслава Варчука по обвинению в получении взятки в особо крупном размере - почти 140 млн рублей - направлено в суд, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

По версии следствия, с 2009 по 2016 год бывший военный чиновник, используя жену в качестве посредника (находится в розыске), получил взятку на общую сумму свыше 139 млн рублей", говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что взамен высокопоставленный военный должен был разрешить ЗАО "ЦНТ" "Парус" выполнить для ВВ работы по разработке, внедрению и обслуживанию автоматизированных информационных систем.

В ГВП уточнили, что Варчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Помимо получения взятки, следствие установило, что Варчук в 2008 - 2016 годах "умышленно не организовал надлежащую проверку обоснованности расчета начальных (максимальных) цен государственных контрактов, что повлекло причинение ущерба государству на сумму свыше 308 млн рублей"

Росгвардия заявила гражданский иск к Варчуку о возмещении причиненного ущерба, добавили в надзорном ведомстве. "Уголовное дело направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули там.

В июле 2018 года Варчук был осужден за получение особо крупной взятки (10 млн рублей) к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 20 млн. рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и воинского звания "генерал-лейтенант запаса". В октябре того же года Московский окружной военный суд оставил приговор в силе.