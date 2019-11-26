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В горящей шахте в Коми пропавших людей будут искать с помощью видеокамер

Пожар на ней продолжается, его площадь сократить не удается

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В горящей шахте "Яреганефти" в Коми удалось снизить температуру, и туда через скважины доставили видеооборудование, чтобы спланировать, как дальше искать двух пропавших горняков. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Также в шахту опустили оборудование для мониторинга газовоздушной среды.

Потушить пожар или хотя бы сократить его площадь с 2000 квадратных метров пока не удается. Пожар начался 24 ноября.

Психологи МЧС продолжают работать с пострадавшими и их родственниками.

В ликвидации последствий аварии участвуют 98 человек и 11 единиц техники.

Задымление и пожар в нефтяной шахте начались вечером в воскресенье на глубине 200 метров в уклонном блоке № 1 "дюСевер". На тот момент в шахте было 45 человек. 42 из них вышли наружу сами. Еще одного нашли горноспасатели, ему потребовалась госпитализация.

По факту возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Коми МЧС Яреганефть СКР

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