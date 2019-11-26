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Горящую шахту в Коми решили затопить

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Коми частично затопят выработки шахты "Яреганефти", где с 24 ноября не могут потушить пожар на площади 2000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации региона. Такое решение объявил на заседании правительства республики ее глава Сергей Гапликов.

Задымление и пожар в шахте на глубине 200 метров начались вечером 24 ноября. На тот момент под землей были 45 человек. 42 из них вышли из опасной зоны самостоятельно, одного нашли горноспасатели, двое остаются пропавшими без вести.

Спасенный горняк и один из спасателей госпитализированы. Пропавших шахтеров собирались искать с помощью камер, которые спустили в шахту после того, как пожарные снизили в ней температуру. Сократить площадь возгорания они не смогли.

В связи с пожаров в шахте возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных промышленных объектов.

Коми МЧС Яреганефть Сергей Гапликов

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