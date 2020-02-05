"Яндекс" устранил сбой в работе сервисов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там заверили, что приложения и сервисы работают в штатном режиме.

Ранее в среду пользователи пожаловались на работу приложения "Яндекс.Такси", а также на ограничение доступа к почтовому сервису, медиаплатформе "Яндекс.Дзен" и другим продуктам интернет-компании.