Прокурор попросил 18 лет колонии для обвиняемого в убийстве полицейского в метро

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил суд назначить 18 лет колонии строгого режима Нурлану Муратову, которого обвиняют в убийстве полицейского на станции метро "Курская". Мосгорсуд огласит ему приговор 11 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

4 февраля присяжные большинством голосов признали Муратова виновным, но заслуживающим снисхождения. Он вину не признает.

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний полицейский остановил Муратова для проверки документов. Затем они прошли в помещение на станции метро "Курская", чтобы там составить административный протокол. Муратов отобрал у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову, считает следствие.

Муратов родился в Киргизии, российское гражданство получил больше десяти лет назад.