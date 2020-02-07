Бывший вице-премьер Алексей Гордеев перейдет на работу в Госдуму

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Экс вице-премьер РФ Алексей Гордеев переходит на работу в Госдуму, заявил журналистам в пятницу заместитель председателя нижней палаты, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата Государственной Думы будет рассмотрен на Совете Государственной Думы", - сказал Неверов.

Он добавил, что во вторник, 11 февраля, этот вопрос, скорее всего будет рассмотрен уже Госдумой. Неверов также сообщил, что "освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году".

"Важно, что он (Гордеев - ИФ) является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность", - отметил вице-спикер. Неверов подчеркнул, что "Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером, коллеги его уважают".

"В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной Думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - сказал Неверов.

Неверов, ныне совмещающий два поста в Госдуме - вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия" напомнил, что "вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран)".

В связи с планируемыми переменами он сообщил, что "сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами". По мнению Неверова, "если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной Думе".

Алексей Гордеев с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года занимал пост вице-премьера и курировал вопросы природных ресурсов, агропромышленного комплекса (АПК) и экологии. 15 января он лишился этой должности, когда правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.