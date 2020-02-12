Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ в среду передал мандат депутата Госдумы бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву и зарегистрировал его в должности.

Гордеев с 2018 года до 15 января 2020 был заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии. В 1999-2009 годах Гордеев возглавлял Минсельхоз. В 2009-2017 годах был губернатором Воронежской области. До 2018 года проработал полпредом президента в Центральном федеральном округе.

В минувшую пятницу, 7 февраля, вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что Гордеев должен занять должность зампреда Госдумы. "В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - сказал он.

Гордеев шел первым номером в списке единороссов по региональной группе 24. Мандат стал вакантным после того как 85-летний депутат от "Единой России" Геннадий Кулик сложил полномочия по собственному желанию. Кулик был министром сельского хозяйства РСФСР, а также депутатом всех семи созывов Госдумы РФ. Он останется работать в нижней палате парламента в качестве советника председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства. В среду он приступил к работе в Госдуме на новой должности.