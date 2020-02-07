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Путин и Лукашенко прервали переговоры для игры в хоккей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей.

Путин по традиции вышел на лед под номером 11, Лукашенко - под номером один. Игре предшествовала разминка. Президент Белоруссии вышел на нее раньше российского коллеги и даже сделал несколько бросков шайбой в сторону журналистов.

Лукашенко и Путин уже не в первый раз вместе выходят на лед. Год назад в Сочи в феврале 2019 года они также продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.

Президент РФ периодически приглашает своих зарубежных коллег сыграть с ним в хоккей, причем президента союзной Белоруссии - чаще других.

Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

Накануне прошлого Нового года, 29 декабря 2018 года, Путин позвал Лукашенко на хоккей после переговоров в Кремле. Тогда президент Белоруссии не смог составить компанию Путину на катке Красной площади, поскольку его ждали дома неотложные дела. Но президенты договорились сыграть в хоккей и вместе покататься на лыжах в Сочи, что и сделали.

Путин начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал тогда "Интерфаксу", что тренировки проходили нечасто - иногда один раз в неделю, иногда раз в две недели, но бывало и несколько дней подряд. По словам пресс-секретаря, это в любом случае всегда происходило глубоко после полуночи, Путин заезжал на тренировку по дороге домой.

Владимир Путин Александр Лукашенко

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