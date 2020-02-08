В центре Петербурга загорелся склад

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 22:13. Загорелось одноэтажное складское здание размером 15х200 кв. метров. Площадь пожара уточняется.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности №1-Бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, добавили в МЧС.

Согласно открытым источникам, рядом с местом пожара располагается торговый центр "Галерея", ночные клубы и бары.

Очевидцы пожара в соцсетях сообщают, что из-за пожара был эвакуирован близлежащий клуб.

Позднее в пресс-службе петербургского управления МЧС сообщили, что в 23:20 возгорание было локализовано.