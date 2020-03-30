Комиссия допустила сдачу "Арктики" с потерей мощности из-за поломки электродвигателя

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию с потерей мощности из-за неисправного электродвигателя, который планируется заменить в доке Кронштадтского морского завода (входит в ОСК) в 2021 году. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, опасения относительно серьезности повреждений правого гребного электродвигателя (ГЭД) подтвердились: по итогам работы комиссии установлено, что починить двигатель на борту невозможно и требуется его замена. Комиссия допустила эксплуатацию ледокола с ограничением мощности до 50 МВт (проектная мощность 60 МВт - ИФ).

Точные причины аварии, по мнению комиссии, можно установить только после разборки двигателя. По данным источников газеты, в качестве непосредственной причины аварии рассматривается пробой изоляции обмоток статора и лавинообразное развитие их повреждений.

По словам источников издания, сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшей судьбы "Арктики". Наиболее вероятный - ледокол будет сдан в этом году в так называемую опытную эксплуатацию с ограниченной мощностью. Но это решение должно быть принято на уровне правительства, говорят они. В ОСК газете подтвердили, что переговоры по условиям сдачи ледокола в опытную эксплуатацию продолжаются. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова и "Росатоме" тему не комментировали. В Минпромторге на запрос издания не ответили.

Сейчас судно продолжает испытания - запущена система электродвижения, реакторы и паровая система, но сроки их завершения будут сдвинуты из-за нерабочей недели. В ОСК газете сообщили, что корпорация неукоснительно следует распоряжениям президента и правительства. С учетом непрерывного характера части работ на ледоколе "Арктика", прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности, будет задействован минимальный персонал. "На судне осталось завершить ряд пусконаладочных работ, строительные работы выполнены в полном объеме. Проблемные вопросы в ходе пусконаладки, конечно, возникают, но предприятие с ними справляется. Далее атомоходу предстоит завершить ходовые испытания", - пояснили в корпорации.

Ранее сообщалось, что сдачу головного ледокола "Арктика" могут снова отложить, поскольку во время швартовых испытаний на судне из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель.

Однако после со ссылкой на президента АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексея Рахманова сообщалось, что компания после проведения испытаний головного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" сохраняет сроки передачи судна заказчику в мае 2020 года.

Сдача ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года. Впоследствии сообщалось о возможности переноса сроков сдачи "Арктики" на декабрь 2019 года, затем - на май 2020 года.

Контракт на строительство головного ледокола проекта "Арктика" между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод" (входит в ОСК), был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.