Президент РАН назвал "странным" статус приказа об общении ученых с иностранцами

Он "хотел бы посмотреть" на директора института, который откажется выполнять эти требования

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с приказом Минобрнауки о контактах ученых с иностранцами остается "странной": документ не зарегистрирован в Минюсте, но и не отменен, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он сказал это на встрече с профессорами РАН.

"Значит ли это, что его можно не выполнять? - спросил он и ответил: - Хотел бы я посмотреть на директора института, для которого рекомендация министра не является обязательной для выполнения".

Он напомнил, что Академия уже выразила отрицательную позицию по этому приказу, в СМИ и на общем собрании. "Что мы еще можем сделать от Академии?" - отметил Сергеев.

В августе газета "Троицкий вариант" опубликовала скан отдельных страниц приказа Минобрнауки, которые с февраля начали получать подведомственные министерству организации. Приказ требует заблаговременно согласовывать прием иностранных ученых, сообщать об участниках предстоящих встреч и утверждать их списки. Приказ также предполагает, что у иностранцев в ходе таких визитов, не должно быть при себе никаких устройств для записи информации.

В пресс-службе Минобрнауки разъяснили, что приказ носит рекомендательный характер, отражает мировые тенденции и его исполнение поможет лучше учитывать международные связи российских ученых

"Клуб 1 июля", в который входят ученые Российской академии наук, несогласные с реформой РАН 2013 года, в августе потребовал отменить этот приказ. Президиум РАН выдвинул такое же требование в октябре.

15 ноября общее собрание РАН единогласно потребовало от Минобрнауки отменить приказ, указав, что свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки.