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Академик Некипелов назвал реформу РАН ударом по фундаментальной науке

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Реформа Российской академии наук нанесла серьезный удар по фундаментальной науке, исследовательские институты теряют связь с Академией, заявил академик Александр Некипелов. Он сказал это в Интеграционном клубе при спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По его словам, связь институтов с РАН сохраняется только по инерции, поскольку Академия больше уже не является учредителем этих организаций. Их перевели в подчинении Минобрнауки.

Он назвал реформу особенно странной в условиях, когда стране нужна наука, и отметил, что ученые себя успокаивают "нелепыми" рассуждениями о расширении функций РАН и появлении у нее экспертной функции или функции контроля над вузами. Эти функции он назвал нереализуемыми в ситуации, когда у Академии наук нет институтов.

"А вице-премьер (Татьяна) Голикова на открытии последнего Общего собрания прямо сказала: вы там занимайтесь экспертной деятельностью, но у институтов есть свои государственные задания, они пусть ими занимаются, и вы не очень сильно их привлекайте к этому делу", - добавил он.

Некипелов назвал самообманом представление о том, что две тысячи членов РАН могут решить данную задачу - это либо самообман, либо "попытка подвесить академию еще на один крючок, чтобы через какое-то время сказать ей: вот, вы и тут не справились". Он считает, что проблему нужно решать другими способами.

"Ну, хорошо, решили превратить Академию наук в сообщество ученых - ради бога. Но тогда, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы создать более компактную, из лучших институтов, но самоуправляемую организацию, где необязательно бы действовали эти принципы, что академики или членкоры принимают основные решения. Могут и академики, могут и не академики. Но надо думать об этом. Иначе мы просто теряем то, что создавалось в течение очень многих лет", - предложил он.

Академик также ответил, что раньше РАН "значительно лучше распоряжалась деньгами, которые выделяла ей власть, чем это происходит сегодня".

"Просто очень обидно за то, что происходит", - подытожил он.

Матвиенко на это призвала академиков представить свои предложения решений, которые помогли бы развитию фундаментальной и прикладной науки и по созданию условий для молодых ученых. "Кроме вас никто качественно эту модель не предложит. Предложите такую модель, которая была бы, по мнению РАН, наиболее эффективной и перспективной на будущее", - отметила она.

Спикер согласилась с Некипеловым, что любые реформы всегда оказываются болезненными, но отметила, что реформа РАН еще не завершена.

"Страна с таким потенциалом интеллектуальным, научным, нельзя допустить, чтобы мы потеряли этот потенциал. Скажите, как создать условия для дальнейшего процветания и раскрытия этого потенциала. Ждем предложений. Это соревнование по перетягиванию каната уже остановилось, уже наломали дров в той или иной части. Давайте думать, как сейчас, не откладывая, решить эту задачу", - сказала она.

РАН Академия Минобрнауки Александр Некипелов Валентина Матвиенко

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