Российских заключенных привлекли к пошиву медицинских масок

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Заключенные в исправительных учреждениях Курской области приступили к пошиву медицинских масок, говорится в сообщении регионального управления ФСИН России.

"Маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным. Маски шьются из нетканого материала. В ближайшие дни будет отшито более 10 тыс. масок", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что готовая продукция будет использоваться в исправительных учреждениях.

Ранее сообщалось, что аптечные сети в Курской области отреагировали резким повышением цен на медицинские маски в связи с коронавирусом. Эти средства защиты подорожали в аптеках в 35 раз. Новости о подорожании масок на фоне ситуации с коронавирусом начали поступать из разных регионов России, в частности, из Тюменской области, ХМАО, Сочи и других мест.