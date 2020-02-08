Пермский Минздрав начал проверку сообщений об анестезиологе-убийце

Информация о причастности пермского врача к убийствам появилась опровержения аналогичной истории в Кировской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Пермского края проводит служебную проверку после появившейся на форумах информации об анестезиологе, который якобы убивал ветеранов в одной из пермских больниц, сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в инстаграме в субботу.

"По факту появившейся в сети интернет информации, что, возможно, анестезиолог, отключающий ветеранов от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), работает в одной из пермских больниц, Министерством здравоохранения Пермского края инициирована проверка", - написала Мелехова.

По ее словам, специалисты министерства проводят служебное расследование, создана комиссия для проверки достоверности распространенной информации.

"До окончания проверки говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно. Об итогах проверки обязательно сообщу. Кроме того, руководитель Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких, оказалась "фейком", - отметила министр.

Как сообщалось, в минувшую пятницу внимание пользователей популярного интернет-форума "Двач" привлек один из постов, где анонимный автор, назвавшийся врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователи вычислили возможного автора по именному бейджу, фотографию которого в подтверждение своих слов разместил на форуме автор поста. Под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку этих сообщений начали правоохранительные органы, а также областной минздрав.

Сотрудник, который попал под подозрение, опубликовал в интернете запись, в которой заявил о своей непричастности к этой информации. Кроме того, предварительная проверка Минздрава Кировской области не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. В субботу глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что эта история оказалась "фейком".

В свою очередь пермские СМИ сообщают, что после того, как информация об инциденте в Кирове не подтвердилась, пользователи интернет-форума вычислили еще одного врача с такими же данными, как и у предполагаемого кировского медика. Теперь пользователи считают, что вероятный врач-убийца, на которого падают подозрения, якобы работает в одной из пермских больниц.