Бывший вице-премьер Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, который в четверг приступил к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы.

"За" это предложение проголосовало большинство депутатов.

Пост зампреда Госдумы Гордеев ("Единая Россия") занял вместо лидера фракции "единороссов" Сергея Неверова, который подал заявление об освобождении от данной должности.

Ранее Неверов заявил журналистам, что планирует "сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами".

Бывшему вице-премьеру был передан мандат 85-летнего депутата-"единоросса" Геннадия Кулика, чьи полномочия Госдума досрочно прекратила во вторник. Основанием для снятия полномочий стало соответствующее письменное заявление Кулика.

Теперь Кулик перейдет на работу советником председателя Госдумы.

На выборах в Госдуму 2016 года Гордеев возглавлял ту же региональную группу, из числа которой избирался и Кулик.

Пост вице-спикера, который занял Гордеев, по распределению обязанностей предусматривает кураторство вопросов экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

Гордеев с 2018 года до 15 января 2020 года был заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии. В 1999-2009 годах Гордеев возглавлял Минсельхоз. В 2009-2017 годах был губернатором Воронежской области. До 2018 года проработал полпредом президента в Центральном федеральном округе.