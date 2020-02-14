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Уволен медик из Перми, заподозренный в авторстве сообщений об убийстве пациентов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Администрация больницы имени Гринберга в Перми уволила медбрата-анестезиста кардиологического отделения, заподозренного в том, что он писал в интернете о якобы имевшем место отключении пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила журналистам министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на пресс-конференции в пятницу.

Мелехова заявила, что считает такой поступок недопустимым, назвав его "прямым нарушением" этических норм поведения медиков.

Как сообщалось, 7 февраля внимание пользователей интернет-форума привлек один из постов, где анонимный автор, назвавшийся врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователи вычислили возможного автора по именному бейджу, фотография которого была в публикации.

Сначала под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку истории начали правоохранительные органы, а также областной Минздрав. Предварительная проверка Минздрава Кировской области не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что эта история оказалась "фейком".

После того, как информация об инциденте в Кирове не подтвердилась, пользователи интернет-форума вычислили еще одного врача с такими же данными, но в Перми. По итогам проверки пермского Минздрава информация об отключениях пациентов от ИВЛ также не подтвердилась, а данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда больным, не было обнаружено.

Позже СМИ сообщили, что сотрудник больницы, которого заподозрили в авторстве сообщений об убийстве ветеранов, прошел проверку на полиграфе. Полиграф зафиксировал, что он говорит правду, когда признается в авторстве "анонимок". Также детектор лжи подтвердил, что проверяемый говорит правду, отрицая убийство пациентов. Сообщалось, что он писал эти сообщения, когда был пьян. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Пермь Оксана Мелехова Киров

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