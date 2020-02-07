Минздрав попросил проверить сообщения о кировском медбрате-убийце

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения РФ направило обращение в МВД, СКР и правительство Кировской области с требованием проверить информацию об убийствах пациентов, якобы совершенных медбратом Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Ранее сообщалось, что предварительная проверка Минздрава Кировской области не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника.

Проверки начали после появления на форуме одного из сообществ соцсети (на портале "Двач") анонимного поста от человека, который утверждал, что работает в медицинском учреждении и смог безнаказанно убить более 10 человек. По его утверждению, он отключал пациентам аппарат искусственной вентиляции легких, и никто не заподозрил ничего странного в связи со смертями.

В подтверждение своих слов он выложил фотографию своей медицинской униформы с бейджем. Пользователи попытались вычислить предполагаемого злоумышленника.

В пресс-центре правительства Кировской области сообщили со ссылкой на региональный Минздрав, что Сергей Вольф (фамилия которого была указана на бейдже - ИФ) действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Следственное управление СКР по Кировской области и Прокуратура начали проверку.

Между тем в соцсетях была опубликовано видеообращение мужчины, представившегоя медбратом-анестезистом кировского госпиталя для ветеранов Сергеем Вольфом. Он опроверг свою причастность к данным сообщениям.

"За сегодня моя жизнь резко изменилась: меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня", - заявил Вольф.