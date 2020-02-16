Автобус с российскими туристами опрокинулся по дороге из Петрозаводска в Финляндию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Автобус с российскими туристами опрокинулся в кювет по дороге в Финляндию, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

"Автобус с туристами направлялся из Петрозаводска в Финляндию. Однако на трассе "Сортавала" машина опрокинулась в кювет на правый бок", - сказал источник.

В автобусе находилось 19 человек, включая ребенка. По предварительным данным, помощь медиков никому не потребовалась.