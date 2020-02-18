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Экс-директор детского приюта стала фигурантом дела о халатности из-за "дедовщины"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против бывшего директора реабилитационного центра для несовершеннолетних, где, по данным СМИ, старший воспитанник бил младших и издевался над ними. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Женщине вменяют халатность. По версии следствия, она ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности и не обеспечила безопасность трех малолетних воспитанников.

О центре, где содержат детей, изъятых из семей, и куда родители сдают трудных подростков, рассказал "Первый канал". По его сведениям, 14-летний воспитанник, уже имевший проблемы с законом, жестоко избивает младших. Сотрудники об этом знали, но ничего не делали, говорится в сюжете. Один из пострадавших пожаловался воспитателям, а те направили коллективную жалобу в прокуратуру на бездействие руководства и плохое обеспечение. После этого в приюте начали проверки СК и прокуратура.

Опрошенные сотрудники центра рассказали "Первому каналу", что для надлежащей организации работы не хватает персонала.

Ростов-на-Дону СКР

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