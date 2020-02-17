Французские политики предложили выдворить Павленского из страны

Однако сделать это будет не так просто, отмечает радиостанция France info

Художник Петр Павленский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Несколько депутатов от правящей во Франции партии "Вперед, республика" предлагают выдворить из страны художника-акциониста Петра Павленского, который на прошлой неделе оказался в центре политического скандала, сообщает в понедельник радиостанция France info.

В частности, предложение лишить политического убежища и выдворить с территории страны перебравшегося во Францию из РФ Павленского сформулировал депутат от департамента Эр Брюно Кестель.

Однако на практике сделать это не так просто, подчеркивает радиостанция. Согласно действующим международным правилам, это реально, если человек совершил преступление против человечности, военное преступление или же если совершил серьезное преступление за пределами предоставившей убежище страны. Также выдворить человека можно, если он совершил действия, противоречащие принципам ООН. Ни одна из этих причин, судя по всему, не подходит для случая с Павленским.

Также существуют "внутренние" причины, по которым Франция имеет право отозвать решение о предоставлении тому или иному иностранцу политического убежища.

Власти имеют право пойти на такой шаг, если человек представляет угрозу для безопасности Франции либо является угрозой для общества, будучи осужденным за терроризм или другие тяжкие преступления, наказание за которые - не менее 10 лет тюрьмы. Павленскому в настоящее время во Франции действительно грозит тюрьма, однако за гораздо менее серьезное преступление.

Художник-акционист Павленский, который взял на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео интимного содержания о Бенжамене Гриво, кандидате в мэры Парижа от правящей партии "Вперед, республика" Эммануэля Макрона, был задержан в субботу.

Срок содержания под стражей истекает в понедельник вечером. Кроме того, на выходных следователи задержали и сожительницу Павленского Александру де Таддео. Предполагается, что именно ей Гриво отправил видео интимного характера. Затем Павленский опубликовал этот материал в интернете.

Первоначальная причина задержания художника - проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Однако его допросили и по делу Гриво.

Ранее французские СМИ сообщали, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского в ночь на 1 января 2020 года в Париже.

Согласно полученной следователями информации, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать им обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. В свою очередь Павленский получил удар бутылкой по голове.

На прошлой неделе Павленский прославился новым "перформансом". На сайте Pornopolitique были опубликованы видеозапись и интимные снимки Гриво. Павленский заявил, что данная публикация - дело его рук и что он продолжит публиковать компромат на "лицемерных французских политиков".

По информации акциониста, французский политик отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. Позже стало известно, что речь, скорее всего, идет об Александре де Таддео. В переписке с ней Гриво проводил параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождал публикацию интимных материалов, Павленский упрекал в лицемерии политика, публично отстаивающего семейные ценности.

При этом у французских журналистов возникли вопросы по поводу того, кто создавал этот сайт. Согласно открытым данным, сайт появился около двух месяцев назад и, если верить IP-адресу, был создан в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния, США). Однако, как говорится в сообщениях, это вовсе не значит, что человек, запустивший сайт, действительно житель Калифорнии, так как эти данные легко подделать.

Со своей стороны, адвокат Павленского Хуан Бранко пояснил BFMTV, что его клиент решил заняться публикацией такого рода материалов в рамках борьбы против системы власти, установленной во Франции президентом Макроном.

СМИ указывают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - два года тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже сообщил, что намерен подать в суд на того или тех, кто разместил в открытом доступе информацию о его личной жизни.

В минувшую пятницу французские СМИ сообщали, что Гриво снял свою кандидатуру на выборах из-за этой публикации. Политик назвал ее "подлой атакой".

Павленский известен в России перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

В январе 2017 года стало известно, что Павленский уехал во Францию, где получил политическое убежище, опасаясь уголовного преследования в России.

Однако 16 октября 2017 года он был арестован во Франции за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии. Его обвинили в "порче имущества способом, угрожающим жизни людей". В январе 2019 года он был приговорен к трем годам заключения (в том числе два условно) и был освобожден из-под стражи, поскольку уже отбыл в заключении 11 месяцев. В заключительном слове Павленский призвал убрать Банк Франции с площади Бастилии в Париже и приветствовал движение "желтых жилетов".