Художник Павленский отказался от психиатрической экспертизы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Художник-акционист Петр Павленский, обвиняемый во вторжении в частную жизнь в связи с делом политика Бенжамена Гриво, отказался пройти психиатрическую экспертизу, сообщает Franceinfo со ссылкой на адвоката Ясина Бузру.

Экспертизу назначило следствие, Павленский должен был ее пройти до 15 июля, как было указано в направленном ему письме от 6 июля. Он этого не сделал. Теперь ему грозит арест. Лечение и экспертиза каждые два месяца были условием, чтобы Павленский, находясь под следствием, оставался на свободе.

По словам Бузру, его клиент считает требование пройти экспертизу бесполезным и оскорбительным. В ответ на письмо следователя он написал, что это "омерзительно".

"У нас уже слишком много исторических примеров, когда с помощью психиатрии вычищалось все, что не соответствовало государственной идеологии. - заявил он. - Это пример того, как науку делают инструментом идеологической унификации".

В феврале на сайте Pornopolitique были опубликованы 30-секуднная видеозапись и интимные снимки Гриво, который тогда выдвинулся на выборы мэра Парижа от партии "Вперед, республика" Эмманюэля Макрона. После этого Гриво был вынужден сняться с выборов. Павленский заявил, что данная публикация - дело его рук и он продолжит публиковать компромат на "лицемерных французских политиков".

Компрометирующие Гриво материалы политик отправлял Александре де Таддео, с которой переписывался. Павленский отмечал, что публично Гриво поддерживал семейные ценности, а в переписке сравнивл семью с тюрьмой.

Павленского и де Таддео задержали по обвинению во "вторжении в частную жизнь" и в "распространении без согласия лица его изображений сексуального характера". Во Франции это уголовное преступление. Они находятся на свободе под судебным контролем. Им грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 60 000 евро.

Кроме этого во Франции расследуется инцидент с дракой в ночь на 1 января 2020 года, в которой, предположительно, участвовал художник.