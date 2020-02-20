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С Плесецка запущена первая в 2020 году ракета "Союз-2" с военным спутником

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в интересах российских военных запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М", сообщает Минобороны РФ.

"В четверг, 20 февраля, в 11:24 по московскому времени... боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом"Меридиан-М", - сказали в министерстве.

Военный спутник "Меридиан-М" с разгонным блоком отделился от ракеты-носителя в штатном режиме.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Летные испытания этого космического ракетного комплекса начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 15 лет с северного космодрома проведено 43 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

РН "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков РН "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

Плесецк Меридиан-М Союз-2

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