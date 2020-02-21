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В Приморье китаец получил два года тюрьмы за контрабанду женьшеня

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Приморском крае признал гражданина Китая виновным в контрабанде корней женьшеня и приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила агентству "Интерфакс" представитель прокуратуры Приморья.

Как отмечается, Октябрьский районный суд признал китайца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Суд установил, что гражданин КНР приобрел в Уссурийске 43 корня дикорастущего женьшеня. Чтобы попасть на автобусе в Китай через пункт пропуска, он примотал пакет с женьшенем к телу, однако это заметили приморские пограничники. Ущерб от незаконных действий китайца оценен в 1,1 млн рублей.

Женьшень, который высоко ценится в восточной медицине, находится под угрозой исчезновения, он занесен в Красную книгу РФ и включен в перечень стратегически важных товаров.

Приморский край Китай

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