В Челябинске открыли отдел психологической помощи для мужчин в кризисной ситуации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске городской кризисный центр открыл новое отделение психологической помощи для мужчин, находящихся в кризисной ситуации, сообщило областное Министерство социальных отношений.

Там будут помогать мужчинам, проявляющим агрессию к близким, а также мужчинам-жертвам насилия, в том числе тем, кто подвергался насилию в детстве. В пресс-службе министерства отметили, что с такими проблемами нельзя справиться самостоятельно, без профессиональной помощи психологов.

Также в отделении будут консультировать отцов, которые воспитывают детей в одиночку, мужчин в кризисе отношений и тех, кто только планирует создать семью и завести детей.

Отделение стало первым подобным опытом в регионе.

Кризисный центр в Челябинске существует с 2007 года. В последнее время организация больше занимается профилактикой кризисных ситуаций, отметили в пресс-службе центра.