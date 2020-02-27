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На Северном Кавказе за год ликвидировали более 10 ячеек "Исламского государства"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - За минувший год на Северном Кавказе пресекли деятельность 13 ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"(За 2019 год - ИФ) ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков", - заявил Патрушев на выездном совещании в четверг.

Кроме того, правоохранительные органы в прошлом году предотвратили дестабилизацию общественно-политической обстановки на Северном Кавказе, а также провели ряд мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, добавил он.

Патрушев также сообщил, что в 2019 году на Северном Кавказе десять человек понесли уголовную ответственность за пропаганду радикальной идеологии и сбор денег для террористов.

Он отметил, что за год в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выявили 94 преступления экстремистской направленности. По словам Патрушева, в регионе приняли меры, чтобы снизить активность ряда некоммерческих организаций, в которой правоохранительные органы заметили "признаки противоправной деятельности". Эти организации занимались разжиганием межнациональной розни и созданием "очагов напряженности", сообщил секретарь Совбеза.

"Пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало снижению угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма", - сказал секретарь СБ РФ.

Также он сообщил, что на территории СКФО была проведена существенная работа по противодействию вовлечения мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность.

"Только в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2019" выявлено более 3 тысяч нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 171 уголовное дело. Выявлено 40 лиц, находящихся в розыске", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев Совбез РФ СКФО ИГ Северный Кавказ

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