В Краснодаре на праздновании Масленицы отравился 21 ребенок

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Празднование Масленицы в одном из микрорайонов Краснодара, закончилось госпитализацией для 22 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших только один взрослый, остальные - дети.

В медицинские учреждения за помощью обратились жители микрорайона "Губернский" с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Все заболевшие, по данным управления, участвовали в уличном праздновании Масленицы.

По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало эпидемиологическое расследование.