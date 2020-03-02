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В Краснодаре на праздновании Масленицы отравился 21 ребенок

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Празднование Масленицы в одном из микрорайонов Краснодара, закончилось госпитализацией для 22 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших только один взрослый, остальные - дети.

В медицинские учреждения за помощью обратились жители микрорайона "Губернский" с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Все заболевшие, по данным управления, участвовали в уличном праздновании Масленицы.

По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю организовало эпидемиологическое расследование.

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