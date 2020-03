Глава думского комитета назвал провокацией идею налога на домашних животных

⚡️⚡️⚡️ ПОЧЕМУ "НАЛОГ НА СОБАК" - ЛИБО ПРОВОКАЦИЯ, ЛИБО ИДИОТИЗМ. ⠀ Парад идиотских инициатив продолжают чиновники Якутии, предложившие ввести... налог на собак. Об этом заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она говорит, что на одну бездомную собаку они тратят 14 тысяч (!) рублей (видимо, кормят мраморной говядиной и возят в приюты на арендованных лимузинах). Да, да, это в том самом Якутске, откуда мы получаем больше всего обращений о нарушениях закона "Об ответственном обращении с животными" и безобразиях в тамошних приютах. Сколько из 14 тысяч оседает в карманах якутских чиновников, мэр не уточнила. Вообще, мэр Якутска говорит много чего ещё чудесного (листайте слайды). ⠀ Почему мэр Якутска кругом не права? ⠀ 1️⃣ Потому что введение "налога" приведёт только к одному: к массовому избавлению от питомцев, и бездомных собак на улицах Якутска станет не меньше, а гораздо больше. ⠀ 2️⃣ При этом выкидывать на улицу начнут не когда налог введут (его не введут, никто Якутску этого сделать не даст), а уже сейчас, просто на фоне глупейшего заявления мэра города. ⠀ 3️⃣ Потому что чиновникам надо не о новых налогах думать, а о новых приютах, и тратить деньги не на убийство животных, а на строительство приютов. Тогда и проблем с бегающими по улицам животными не будет, и народ пугать налогами не придётся. ⠀ 4️⃣ Потому что надо привлекать к работе волонтёров, которые за 14 тысяч рублей за собаку и стерилизуют, и маркируют каждую, и ещё в носик поцелуют, а не деятелей, думающих только о том как смету раздуть. ⠀ 5️⃣ Потому что надо вводить не налоги для ответственных владельцев животных, которые заботятся о них, а наказывать штрафами тех недобросовестных хозяев, которые избавляются от питомцев (и соответствующую поправку в КоАП мы уже предложили). ⠀ 6️⃣ Потому что если регионам не хватает средств на приюты, лучше не пугать людей новыми налогами, а поддержать нашу инициативу о выделении федеральных средств на их строительство. ⠀ 7️⃣ Потому что лучше ввести налог с якутских чиновников, у которых, видимо, столько свободного времени, что его хватает на подобные заявления и инициативы, а средства направить на строительство приютов. ⠀ Согласны? Пишите в комментариях.

A post shared by Владимир Бурматов (@burmatoff) on Mar 2, 2020 at 2:39am PST