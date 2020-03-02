Глава думского комитета назвал провокацией идею налога на домашних животных

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил категорически против введения любых налогов и сборов на домашних животных.

"Любые подобные заявления иначе как провокацией назвать нельзя. Никаких налогов на животных в России быть не должно. Это моя глубокая убежденность и позиция партии", - сказал Бурматов, комментируя предложение якутских властей обсудить возможность введения сборов с владельцев собак.

По словам депутата, "любое введение налога приведет к массовому избавлению от питомцев и та проблема, которую пытаются решить якутские власти, сильно усугубится".

Он констатировал, что многие люди, не желая или не имея возможности платить дополнительный сбор, просто начнут выбрасывать своих домашних животных.

Парламентарий подчеркнул, что задача властей - поддержка добросовестных владельцев домашних животных и наказание тех, кто не заботится о своих питомцах. Что касается финансирования, Бурматов напомнил о предложении к Минприроды направлять в регионы федеральные средства на строительство приютов для животных. Он констатировал, что субъекты РФ должны направлять средства на строительство приютов для бездомных животных, а не на их уничтожение. "В год фактически разворовывается 2 млрд рублей, которые выделяются на ликвидацию бездомных животных", - подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что власти Якутска намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак. Как отметила мэр Якутска Сардана Авксентьева, сегодня в законе не прописана ответственность владельцев животных за их содержание. При этом, по ее словам, во многих странах мира действуют налоги на животных, на которые строятся и существуют приюты для брошенных питомцев.