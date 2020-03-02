МВД предложило ограничить продажу спиртного в поездах дальнего следования

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о необходимости ограничения свободной продажи спиртного на объектах транспорта для сокращения правонарушений, сообщил начальник главного управления на транспорте этого министерства Дмитрий Шаробаров.

"Ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на ситуацию. Выросли штрафы, появились черные списки (авиадебоширов - ИФ), а у экипажей - дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше", - сказал Шаробаров в интервью общефедеральной газете железнодорожников "Гудок".

По его словам, в прошлом году из-за распития в вагонах-ресторанах поездов спиртного было совершено более 8 тыс. нарушений общественного порядка, и 10 тысяч преступлений против личности.

"В ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших", - подчеркнул начальник управления. В то же время и сами нетрезвые пассажиры становятся жертвами преступников, добавил он. В этой связи Шаробаров призвал "задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования".

По его словам, упомянутые правонарушения в поездах происходят из-за употребления алкоголя, поэтому нужно ограничить его свободную продажу на транспортных объектах и не пускать в самолет или поезд пьяных пассажиров.

Шаробаров отметил, что в настоящий момент практически все патрульные полицейские на транспорте оснащены видеорегистраторами, чтобы они могли фиксировать все, что происходит при задержании, "так скажем, неадекватных граждан".

"Сейчас уже и кассиры-контролеры в электропоездах носят на форменной одежде видеорегистраторы. Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", - сказал Шаробаров.

"А буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", - добавил начальник главка.