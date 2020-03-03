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В Оренбуржье подсудимый ранил себя и пристава при оглашении приговора

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Оренбургской области подсудимый во время оглашения приговора нанес себе и судебному приставу резаные раны. По факту проводит проверку Сорочинская межрайонная прокуратура, сообщает областное надзорное ведомство.

Инцидент произошел 2 марта в зале Сорочинского районного суда. 48-летний подсудимый был ранее судим за преступление, связанное с наркотикам. Сорочинский суд оглашал ему приговор по обвинению в хранении наркотиков. По данным прокуроров, подсудимый ранил себя в шею, а затем ранил в руку и ногу пристава, когда тот попытался отобрать запрещенный предмет.

Оренбургская область Сорочинский суд

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