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Дума утвердила во втором чтении штрафы до 0,5 млн рублей за дискриминацию инвалидов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект о штрафах для граждан и организаций за дискриминацию инвалидов, пожилых и людей с особенностями здоровья. Суммы штрафов составляют от 30 000 для физлиц и до 500 000 рублей для юрлиц.

Законопроект № 674572 содержит поправки в статью 14.8 КоАП для защиты прав социально уязвимых категорий потребителей.

Комментируя эту инициативу, зампред фракции единороссов Андрей Исаев объяснил, что она должна позволить бороться с "безобразными случаями", когда инвалидам отказывают в обслуживании, например, в кафе, в ресторане.

Предусмотренные в ней штрафы, по его словам, "полностью справедливы и направлены на защиту прав людей".

Госдума правительство Андрей Исаев

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