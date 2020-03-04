Экс-стратег "Интер РАО" Мирсияпов стал помощником первого вице-премьера Белоусова

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ильнар Мирсияпов назначен помощником первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Мирсияпов будет курировать инфраструктурные отрасли, инвестиции, тарифное регулирование.

В секретариате Белоусова от комментариев отказались.

Мирсияпов родился в 1982 году, работал в "Транснефти" и "Росатоме", с 2010 года возглавил блок стратегии и инвестиций ПАО "Интер РАО". Отвечал в госкомпании за сделки по консолидации активов, входил в состав правления. Покинул "Интер РАО" в 2018 году, затем работал в Промсвязьбанке.