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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Источник сообщил о взрыве на военном объекте под Мурманском

В результате инцидента пострадали пять человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при взрыве на военном объекте в Печенгском районе под Мурманском, сообщил "Интерфаксу" источник в региональных экстренных службах.

"Во время занятий на полигоне по предварительным данным взорвался имитационный заряд. Травмы получили пять человек, один в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

Боеприпасов в районе инцидента не было. Угрозы детонации нет.

Мурманская область

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