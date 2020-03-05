Источник сообщил о взрыве на военном объекте под Мурманском

В результате инцидента пострадали пять человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при взрыве на военном объекте в Печенгском районе под Мурманском, сообщил "Интерфаксу" источник в региональных экстренных службах.

"Во время занятий на полигоне по предварительным данным взорвался имитационный заряд. Травмы получили пять человек, один в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

Боеприпасов в районе инцидента не было. Угрозы детонации нет.