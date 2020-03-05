Пятеро пострадали при взрыве имитационного снаряда на полигоне под Мурманском

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пять военнослужащих-контрактников Северного флота (СФ) получили незначительные травмы из-за срабатывания взрыв-пакета на полигоне в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СФ.

"4 марта 2020 года в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

"Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего", - заявили в Северном флоте.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу" о взрыве на военном объекте в Печенгском районе под Мурманском. По его данным, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.