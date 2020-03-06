Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Опрос показал, что 68% россиян не хотят видеть президентом женщину

Более молодые респонденты выразили другое мнение

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Исследование, проведенное совместно с Центром политической конъюнктуры, показало, что каждый второй россиянин (51%) хотел бы, чтобы женщина была во главе одной из ведущих политических партий, противоположную позицию занимают 35% респондентов.

Такое же соотношение относительно таких позиций, как пост руководителя думской фракции или главы комитета нижней палаты парламента.

В свою очередь, 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента РФ, обратного мнения придерживаются 21% респондентов, отмечают в ВЦИОМ.

Согласно опросу, 56% сограждан полагают, что должность премьер-министра не для женщины, 31% респондентов, напротив, хотели бы видеть на этом посту представителя прекрасного пола.

По данным ВЦИОМ, 83% участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора.

Социологи выявили следующую закономерность: чем моложе респонденты, тем больше удельный вес тех, кто приветствовал бы пребывание женщины на постах президента и премьера: 43% участников опроса в возрасте 18-24 лет были бы рады видеть женщину в качестве главы государства, 50% опрошенных данной возрастной категории считают, что назначение женщины на пост главы правительства было бы хорошим решением.

В свою очередь, 78% респондентов в возрасте 60 лет и старше считают, что президентский пост не для женщины, 66% опрошенных этой возрастной категории не хотели бы, чтобы премьер-министром стала женщина.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 1 марта 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Россия ВЦИОМ

Новости

Президент заявил, что Конституция должна гарантировать невозможность отката РФ в прошлое

Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать общество

МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3

МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3

Что произошло за день: четверг, 5 марта

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу

Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов

Переговоры Путина и Эрдогана продлились почти шесть часов

Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

На месте массовых расстрелов под Великим Новгородом нашли останки 540 человек

На месте массовых расстрелов под Великим Новгородом нашли останки 540 человек

Эрдоган и Путин продолжили переговоры в Москве с участием делегаций

Эрдоган и Путин продолжили переговоры в Москве с участием делегаций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');