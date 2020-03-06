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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Президент заявил, что Конституция должна гарантировать невозможность отката РФ в прошлое

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Обновленная Конституция РФ должна гарантировать невозможность отката назад и попыток раскачки страны, заявил президент России Владимир Путин.

"Вещи, которые объединяют всех нас даже в политическом плане, тоже могут быть найдены. Никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы: при всем позитиве, связанном с демократизацией страны, вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан - этого, наверное, точно никто не хочет", - сказал Путин в пятницу на встрече с председателем Госдумы и руководителями фракций.

"Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет", - заявил Путин.

По его словам, "многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий, и уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем".

Владимир Путин

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