Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса пройдет. Он выразил уверенность, что Россия ее переживет, как в свое время пережила набеги печенегов и половцев. Он сказал это на совещании с губернаторами и министрами по проблеме сдерживания распространения инфекции.

"Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - заявил он.

Он отметил самоотверженность и слаженность врачей и медсестер, незаменимость труда которых была "впервые так остро" осознана "впервые за последние десятилетия". Он также отметил вклад волонтеров в помощь людям, а также действия "спортсменов, артистов и журналистов, которые включились в эту работу". Он также отметил тех, кто помогает собственным семьям, родителям и соседям, проявляя "в это сложное время высокую гражданскую ответственность".

Обращаясь к согражданам, он призвал их к дисциплине и напомнил о необходимости выдержать самоизоляцию, несмотря на усталость и возникшие и финансовые проблемы. По его словам, от успешности мер по самоизоляции зависит развитие эпидемии, ключевыми он считает ближайшие две-три недели. Выбора нет, предупредил он.

"А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет", - сказал он в начале совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

Также он объявил о дополнительных мерах поддержки населения, бизнеса и врачей, которые борются с коронавирусом, и заверил, что у государства для этого есть необходимые средства и возможности, важно только быть заранее готовым к любому сценарию развития событий и быстро их задействовать.