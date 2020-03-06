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Экс-депутат Якутии осужден на два с половиной года по делу о "пьяном" ДТП

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Якутский городской суд повторно рассмотрел дело о ДТП с бывшим депутатом Госсобрания Якутии Николаем Румянцевым и уменьшил срок лишения свободы до двух с половиной лет, сообщает пресс-служба суда.

"В качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учтены частичное признание вины, оказание медицинской и иной помощи потерпевшим, добровольное возмещение материального и морального вреда, положительные характеристики, отсутствие судимости и др.", - говорится в сообщении.

Суд назначил Румянцеву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, ДТП произошло 7 сентября 2017 года на 23-м километре автодороги республиканского значения Якутск - Намцы возле села Сырдах. Депутат, управляя внедорожником Nissan Patrol, сбил сразу трех пешеходов. Один из пострадавших скончался на месте, двоих доставили в больницу. Экспертиза показала, что Румянцев был пьян.

Ранее Якутский городской суд признал Румянцева виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к наказанию в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии-поселении.

Верховный суд Якутии отменил этот приговор.

Николай Румянцев был депутатом Госсобрания Якутии пятого созыва, выборы в который состоялись в октябре 2013 года. Полномочия этого состава парламента истекли в сентябре 2018 года. В новых выборах Румянцев не участвовал.

Якутия

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