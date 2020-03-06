Путин рассказал, что регулярно проверяет зрение

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Осматривая детскую поликлинику в Иванове, президент Владимир Путин сообщил, что регулярно проверяет остроту зрения. Президент посетил учреждение после капремонта.

Сначала Путин осмотрел процедурный кабинет, записавшись на прием через электронную очередь и получив талончик с номером Л826.

Затем он прошел в кабинет к окулисту. Там он заинтересовался одним из аппаратом, главврач объяснил, что это для проверки остроты зрения.

"Регулярно проверяю", - отреагировал Путин.