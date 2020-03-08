Сына петербургского судьи, подозреваемого в убийстве сверстника, пока не нашли

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге продолжаются поиски сбежавшего подозреваемого по делу об убийстве школьника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления СКР.

Как сообщали в СКР, вечером 7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый сбежал.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, следствие подозревает в совершении преступления несовершеннолетнего сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции: ему принадлежит квартира, около которой обнаружили тело подростка.

По данным СМИ, подростки собрались дома у сына судьи, с которым дружили. Молодые люди смотрели хоккей. О стрельбе в квартире и убийстве одного из гостей сообщил третий участник вечера, однако он не видел, что именно произошло между убитым и подозреваемым: это случилось в соседней комнате.