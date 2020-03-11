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Старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Спасательное судно "Коммуна" вышло в море для совместной работы с экипажем обитаемого подводного аппарата АС-28, сообщил в среду Черноморский флот (ЧФ).

"В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой АС-28", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Коммуна" - морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции катамаран. Сегодня это единственное действующее судно Военно-морского флота (ВМФ) России, доставшееся военному ведомству от Императорского флота (спущено на воду в 1913 году, вошло в состав ВМФ в 1915 году) и старейшее в мире судно, продолжающее выполнять задачи в море по предназначению.

Во время нынешнего выхода в море расчет АС-28 будет спускаться на подводном аппарате на глубину от 10 до 40 метров, в ходе этих погружений специалисты проверят связь с АС-28 из подводного положения, а также отработают всплытие аппарата со дна, информирует штаб ЧФ. Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте установлен макет комингс-площадки (специальной площадки, на которую могут садиться подводные аппараты для спасения моряков из подлодки) подводной лодки.

"Специалисты "Коммуны" обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней", - говорится в пресс-релизе. В этих учениях также участвуют водолазные суда и суда обеспечения, отмечается в сообщении ЧФ.

Коммуна Черноморский флот Черное море ВМФ РФ

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