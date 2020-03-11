Российские ученые рассказали о способах обмануть детектор лжи

Один из методов - воображать эротические сцены во время прохождения теста на полиграфе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Систему распознавания лжи с помощью полиграфа нельзя воспринимать всерьез, поскольку его легко обмануть, убеждены российские ученые.

"Я бы хотел подсказать, как его можно обмануть. Наиболее просто это сделать молодым людям, представляйте эротические сцены. Ваши эмоции затмят любые реакции на вопросы и ответы. Людям постарше можно положить кнопку в ботинок и периодически нажимать ее, чтобы было больно. Будет то же самое", - сказал журналистам главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации петербургского Института мозга человека им.Бехтеревой Святослав Медведев.

По словам ученого, вызванные такими способами эмоции и ощущения будут гораздо сильнее, чем реакции человека, на основании которых по результатам теста будет решено, правду он говорил или нет.

Заведующий лабораторией нейробиологии программирования действий института Юрий Кропотов добавил, что нейрофизиологи сегодня четко понимают, как работают детекторы лжи и как их обмануть и призвал не воспринимать всерьез телешоу, в которых применяется полиграф для выяснения правды.

Главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации института Татьяна Черниговская вслед за Коропотовым призвала аудиторию в целом скептически относиться к научно-популярным шоу.

"Из телевизора и интернета валит масса как бы научной информации, но большая ее часть ничего общего с реальностью не имеет. К тому, что несется из научно-популярной среды, относитесь с большим скепсисом, перепроверяйте, кто это сказал, специалист или кто-то, кто себя таким считает. Оттуда идет информация, которая выглядит как правда, но это фейк, и это опасно", - предупредила Черниговская.