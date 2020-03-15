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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Азербайджан и РФ приостановят авиасообщение между Баку и семью российскими городами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 временно приостанавливает авиасообщение с рядом городов России, сообщает оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

В частности, с 17 марта AZAL приостанавливает полеты по маршруту Баку-Казань-Баку, Баку-Минводы-Баку, Баку-Уфа-Баку.

Кроме этого, с 17 марта российская компания S7 приостанавливает перелеты Новосибирск-Баку, UralAirlines - Екатеринбург-Баку, Utair - Сургут-Баку, с 18 марта IrAero отменяет рейсы из Красноярска в Баку.

Азербайджан COVID-19 AZAL

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