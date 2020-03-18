ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 16 российских регионах

Спецслужба обнаружила десять нелегальных мастерских по модернизации оружия

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности подпольных оружейников в 16 российских регионах, в результате изъято около 200 единиц огнестрельного оружия.

"Прекращена деятельности десяти подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специальным оборудованием. В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия", - сообщили "Интерфаксу" в среду в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что ФСБ вместе с МВД пресекли деятельность подпольных оружейников из Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей. Их подозревают в причастности к превращению гражданского оружия в боевое и изготовлению боеприпасов.

Силовики, в частности, изъяли у злоумышленников четыре пулемета, 11 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 92 винтовки, 79 пистолетов и револьверов, два гранатомета, 13 осколочных гранат.

Кроме этого, было конфисковано около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше 7 кг взрывчатых веществ, два глушителя для пистолетов, комплектующие.